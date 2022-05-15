Президент Латвии поддержал решение о сносе памятника Освободителям

Президент Латвии Левитс поддержал решение Рижской думы снести памятник Освободителям

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил в поддержку решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этот «объект российской пропаганды» следует демонтировать. Президент подчеркнул, что решение Рижской думы снести его — верное. Он также отметил, что «токсичное излучение» этого памятника превышает масштабы одного самоуправления, поэтому было важно, чтобы решение о его сносе принимал и Сейм, отдельным законом устранив все препоны к исполнению воли Рижской думы.

Ранее вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс счел возможной отправку памятника Освободителям города в Россию после его демонтажа. Он подчеркнул, что не является экспертом по монументам, однако понимает, что после демонтажа памятники отправляются в специальное место, где хранятся до принятия решения об их дальнейшей судьбе. Поэтому вполне возможно, что на данном этапе монумент предадут российской стороне.

12 мая сейм Латвии одобрил законопроект, прекращающий действие статьи 13 латвийско-российского договора, который обеспечивает сохранность мемориальных сооружений. 13 мая Рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов раскритиковал решение Риги. По его мнению, за это в отношении Латвии необходимо ввести жесткие меры, в том числе экономического характера.

