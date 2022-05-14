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В Риге допустили отправку памятника Освободителям в Россию

Вице-мэр Риги Смилтенс счел возможной отправку памятника Освободителям города в Россию

Фото: Globallookpress.com

Вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс счел возможной отправку памятника Освободителям города в Россию после его демонтажа. Такую возможность он допустил в эфире передачи «Подробности» на радиостанции LR4, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что не является экспертом по монументам, однако понимает, что после демонтажа памятники отправляются в специальное место, где хранятся до принятия решения об их дальнейшей судьбе. Поэтому вполне возможно, что на данном этапе монумент предадут российской стороне.

«Вполне возможно, что если Россия хочет, то она может забрать этот памятник», — сказал Смилтенс.

Также вице-мэр латвийской столицы добавил, что снос памятника может занять срок от месяца до двух.

12 мая сейм Латвии одобрил законопроект, прекращающий действие статьи 13 латвийско-российского договора, который обеспечивает сохранность мемориальных сооружений. 13 мая Рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям.

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов раскритиковал решение Риги. По его мнению, за это в отношении Латвии необходимо ввести жесткие меры, в том числе экономического характера.

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Варвара Кошечкина
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