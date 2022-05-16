Путин продлил срок госслужбы экс-генпрокурору России Юрию Чайке

Президент Путин указом продлил срок госслужбы бывшему генпрокурору России Юрию Чайке

Президент России Владимир Путин указом продлил срок государственной службы полномочному представителю главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), бывшему генеральному прокурору страны Юрию Чайке. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 года полномочному представителю президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу», — говорится в указе.

Юрий Чайка был назначен на должность полпреда президента в СКФО в 2020 году. В мае 2021 года Владимир Путин продлил срок действия полномочий Чайки до мая 2022.

Ранее Путин продлил до 31 января 2023 года предельный срок полномочий специальному представителю российского президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.