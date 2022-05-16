Пьяный россиянин на машине снес забор, с тапками напал на морпехов и сбежал

В Севастополе пьяный водитель въехал в забор, поругался с морпехами и решил скрыться

В Севастополе пьяный россиянин на автомобиле въехал в забор. После этого он решил поругаться с морпехами, а затем попытался сбежать. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash на волне.

Инцидент произошел в Казачьей бухте. Пьяный мужчина на «Ладе» снес забор, вылез из машины вместе со своим другом и стал ругаться с морпехами, которые стали свидетелями ДТП. Виновник аварии взял в руки тапки и попытался подраться с морпехами.

Однако мужчина получил отпор от военнослужащих и попытался сбежать. В свою очередь местные жители преградили ему путь и, как сообщает Telegram-канал, стали дожидаться приезда полицейских.

Ранее в Балашихе на спортивной площадке возле школы № 20 очевидцы сняли на видео драку подростков в стиле смешанных единоборств (ММА). На опубликованных кадрах видно, как вокруг дерущихся мальчиков собралась толпа из других подмосковных школьников.