Подмосковные школьники подрались в стиле ММА и попали на видео

В Балашихе очевидцы сняли на видео драку школьников в стиле ММА

В Балашихе на спортивной площадке возле школы № 20 очевидцы сняли на видео драку подростков в стиле смешанных единоборств (ММА). Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Балашиха Life».

На появившихся кадрах видно, как вокруг дерущихся мальчиков собралась толпа из других подмосковных школьников. В какой-то момент один из участников конфликта повалил оппонента на землю и стал бить его по голове под одобрительные выкрики сверстников.

В самой школе назвали произошедшее дружеской борьбой и подчеркнули, что жалоб от родителей из-за драки не поступало, пишет издание «Подъем». Представители образовательного учреждения заверили, что никто из участвующих в конфликте подростков травмы не получил.

В свою очередь, депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга потребовал организовать проверку инцидента в подмосковной школе.

Ранее учительница рисования в школе Архангельска подралась с учеником, когда пыталась разнять двух конфликтующих школьников.