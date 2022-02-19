Драка школьника с учителем в российском городе попала на видео

Учительница рисования в школе Архангельска подралась с учеником, когда пыталась разнять двух конфликтующих школьников. Подробности потасовки публикует портал 29.ru.

Инцидент произошел еще осенью, однако видео попало в сеть только 18 февраля. На нем видно, как преподавательница пытается придушить ребенка после драки учеников. В свою очередь, школьник начинает пинаться ногами, чтобы ослабить хватку россиянки.

«Началась потасовка. В класс вошел учитель рисования, которая увидела их, подошла, взяла за шиворот и толкнула мальчика из видео. Оба ученика упали, задев стулья. Один из них убежал, а второго она взяла снова за шиворот с репликой: "Я сейчас задушу!" На нем был надет крестик, в силу чего своими действиями учительница стала душить его — у мальчика остались на шее существенные гематомы и порезы. У нас имеются в материалах дела фотографии, которые подтверждают факты повреждений», — рассказал адвокат мальчика Александр Сухих.

Правозащитник отметил, что женщина вывела ребенка в коридор и прижала его к стене. После этого он потерял сознание. Очнувшись, он убежал домой неодетым. Этот момент не попал на видео. Сухих утверждает, что участковый оперуполномоченный сделал вывод, что не учительница причинила мальчику повреждения, а наоборот. Несовершеннолетнему сделали предупреждение.

По словам адвоката, тот же мальчик в 2018 году в результате несчастного случая получил компрессионный перелом позвоночника. Виновником был установлен учитель физкультуры.