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Названы неожиданные причины прибавления веса

Диетолог Елена Соломатина назвала строгие диеты и алкоголь причиной прибавления веса

Фото: Pixabay

Диетолог Елена Соломатина предупредила, что резкое сокращение количества потребляемых калорий не всегда помогает похудеть. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалистки, после строгих диет люди зачастую возвращаются к прежнему образу жизни и стремительно набирают сброшенные килограммы. В итоге их вес оказывается даже больше, чем был до похудения.

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Другой неожиданной причиной прибавления веса Соломатина назвала алкоголь. Это, по ее словам, связано с тем, что спиртные напитки повышают уровень глюкозы в крови и провоцируют аппетит. «Пиво, например, напиток с высоким гликемическим индексом, хотя и низкокалорийный. К нему идут орешки, чипсы, и можно съесть еще очень много дополнительных калорий. Вообще, человек перестает себя контролировать после того, как выпьет», — объяснила она.

Диетолог добавила, что в некоторых случаях прибавление веса свидетельствует о проблемах со здоровьем. «Набор веса может быть связан и с повреждением организма. То есть это может быть развитие гипотиреоза, когда идет недостаток выработки гормонов щитовидной железы, они отвечают за производство энергии. В таком случае человек может набирать вес», — заключила она.

Ранее эксперт по фитнесу и здоровому образу жизни Саския Грегсон-Уильямс развеяла популярные мифы о похудении и рассказала худеющим, как избавиться от лишнего веса.

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Рузанна Акмалтдинова
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