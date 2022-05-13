Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Фитнес-эксперт развеяла популярные мифы о похудении

Эксперт по фитнесу Саския Грегсон-Уильямс рассказала, что жиры не увеличивают вес

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Эксперт по фитнесу и здоровому образу жизни Саския Грегсон-Уильямс развеяла популярные мифы о похудении и рассказала худеющим, как избавиться от лишнего веса. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалистки, правильные жиры не увеличивают вес и должны составлять около 30 процентов в рационе. Они содержатся в таких продуктах, как авокадо, орехи и семена. А вот жиров, которые содержатся в полуфабрикатах и замороженных продуктах, следует избегать.

«Потребление большего количества калорий, чем вы сжигаете, — вот настоящая причина, по которой вы набираете вес, независимо от того, откуда берутся калории», — объяснила Грегсон-Уильямс.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020

Фитнес-эксперт посоветовала худеющим избегать детокс-диет, поскольку на сегодняшний день не существует достаточного количества исследований, которые бы подтвердили их пользу. По ее словам, тело само может хорошо справляться с удалением токсинов. Более того, такие диеты могут стать причиной тошноты, обезвоживания и головокружения, поскольку организм не получает достаточного количества белка.

Грегсон-Уильямс рассказала, что отказаться от мяса без вреда для здоровья можно, если восполнить в рационе недостаток железа и других питательных веществ. «Орехи, бобовые и листовые зеленые овощи — все это источники железа. Продукты на основе сои содержат омега-3 жирные кислоты и витамин B12», — объяснила она.

Специалистка не рекомендует полностью отказываться от фруктов, но употреблять их стоит в умеренных количествах. Фруктоза, содержащаяся во фруктах, не так вредна, как обычный сахар, отметила она.

Более того, Грегсон-Уильямс развеяла миф о вреде картофеля и объяснила, что он может быть частью здорового питания, если варить его или запекать. «Белый картофель богат необходимыми питательными веществами и витаминами, клетчаткой и высококачественным белком, а содержание углеводов делает его отличным источником энергии», — заключила она.

Ранее диетолог Майкл Мосли напомнил худеющим о важности соблюдения питьевого режима во время диеты и назвал лучшие напитки для тех, кто хочет сбросить вес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Польша предложила новый вариант ввода силовиков на Украину
Россиян предупредили о мошенническом приложении «Сбербанк онлайн»
Женщина с самыми большими бровями в Британии показала похожего на нее избранника
В Роспотребнадзоре назвали связь между лихорадкой в КНДР и COVID-19
Троих российских полицейских задержали за фальсификацию доказательств
Фитнес-эксперт развеяла популярные мифы о похудении
Командир иностранного батальона рассказал о потерях на Украине
Российский стилист перечислила необходимую в гардеробе обувь на лето
Названы лидеры по росту цен на жилье среди районов Москвы
Российская подлодка пробила лед торпедой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.