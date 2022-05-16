РИА Новости: Москва возглавила рейтинг социально-экономического положения регионов

В России назвали регионы-лидеры в рейтинге социально-эконмического положения по итогам 2021 года. Результаты своего исследования публикует РИА Новости.

Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург, которые набрали более 80 баллов. В пятерку лидеров также вошли Татарстан, Московская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В то же время в нижней части рейтинга оказались Калмыкия, Еврейская автономная область, Тува, Алтай и Ингушетия, рейтинг которых составил менее 20 баллов.

Отмечается, что по итогам 2021 года рейтинг вырос у 81 субъекта Российской Федерации. При этом снизились показатели только у четырех регионов.

Исследование было построено на основе агрегирования основных показателей регионов в прошлом году, среди которых объем производства товаров и услуг, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли, безработица и другие.

Ранее РИА Новости сообщало, что рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России. Лидером по этому показателю был объявлен Севастополь (плюс 17,8 процента). Уточняется, что городу федерального значения удалось занять первое место за счет миграционного притока. Также в тройке отказались Ингушетия (5,4 процента) и Чечня (4,1 процента).

