Выявлен лидер демографического рейтинга среди регионов России

Севастополь стал лидером демографического рейтинга среди регионов России за три года

Рост численности населения за последние три года отмечен в 20 регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидером по этому показателю был объявлен Севастополь (плюс 17,8 процента). Уточняется, что городу федерального значения удалось занять первое место за счет миграционного притока. Также в тройке отказались Ингушетия (5,4 процента) и Чечня (4,1 процента).

В 60 субъектах страны фиксировалась убыль населения. Причинами стали превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток жителей. Наихудший показатель у Еврейской автономной области (минус 3,8 процента), Курганской области (3,5 процента), а также в Смоленской, Тамбовской и Орловской областях (3,4 процента).

В январе Министерство здравоохранения России определило регионы с самой высокой преждевременной смертностью с помощью системы «Потерянные годы жизни», которая сравнивает коэффициент смертности на определенной территории с целевым показателем средней продолжительности жизни. Так, согласно Национальным целям развития РФ, к 2030 году этот показатель должен составлять 78 лет. Первым в антирейтинге оказался Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 года. На втором месте Чечня, где не доживают 7,18 года. На третьем месте Ненецкий автономный округ (7,17 года).

В декабре 2021 года сообщалось, что демографические потери России после распада СССР в 1991 году оценилваются в 25 миллионов человек. В подсчетах использовали долгосрочные прогнозы Госкомстата СССР. Отмечается, что без учета сверхубыли из-за пандемии COVID-19 (один миллион граждан) демографические потери населения за тридцать лет составили 25,3 миллиона человек. По данным Госкомстата, с учетом замедления прироста к концу 2021 года численность достигла бы 169,4 миллиона человек (171,9 миллиона граждан вместе с Крымом). Однако к концу этого года с учетом роста смертности населения от коронавируса число россиян — около 145,6 миллиона человек, что на 26,3 миллиона меньше.