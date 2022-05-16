Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Южная Корея предложила КНДР помощь в борьбе с COVID-19

Министерство объединения Южной Кореи предложило КНДР помощь в борьбе в COVID-19

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Министерство объединения Южной Кореи, деятельность которого направлена на воссоединение двух государств Корейского полуострова, предложило провести переговоры с представителями КНДР о предоставлении помощи для борьбы со вспышкой COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Представители министерства уточнили, что Сеул готов предоставить лекарства, вакцины, ПЦР-тесты, а также консультации и обмен опытом, который получили южнокорейские медики в ходе карантина прошлых лет.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что 15 мая медики выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Всего в стране заболели 1,2 миллиона человек, среди которых 648 тысяч выздоровели, а более 564 тысяч находятся на лечении. На данный момент число погибших составляет 50 человек, как минимум у одного из них анализ выявил штамм коронавируса омикрон BA.2, известный как стелс-омикрон.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву
Врач озвучил россиянам четыре неожиданных факта о раке
Мужчина попал под суд из-за украденного лисой кошелька
Блогерша нанесла автозагар на лицо и осталась с внешностью орангутана
Москвичам объяснили зависимость капремонта от типа фасада здания
Еще одна пляжная страна приготовилась восстановить авиасообщение с Россией
Стало известно о снижении заявки на прокачку российского газа через Украину
Южная Корея предложила КНДР помощь в борьбе с COVID-19
Apple «похоронит» разъем Lightning
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.