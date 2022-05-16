Южная Корея предложила КНДР помощь в борьбе с COVID-19

Министерство объединения Южной Кореи предложило КНДР помощь в борьбе в COVID-19

Министерство объединения Южной Кореи, деятельность которого направлена на воссоединение двух государств Корейского полуострова, предложило провести переговоры с представителями КНДР о предоставлении помощи для борьбы со вспышкой COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Представители министерства уточнили, что Сеул готов предоставить лекарства, вакцины, ПЦР-тесты, а также консультации и обмен опытом, который получили южнокорейские медики в ходе карантина прошлых лет.

Ранее Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что 15 мая медики выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Всего в стране заболели 1,2 миллиона человек, среди которых 648 тысяч выздоровели, а более 564 тысяч находятся на лечении. На данный момент число погибших составляет 50 человек, как минимум у одного из них анализ выявил штамм коронавируса омикрон BA.2, известный как стелс-омикрон.