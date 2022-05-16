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В КНДР за сутки выявили 392 тысячи случаев «незнакомой лихорадки»

ЦТАК: количество заболевших «неизвестной лихорадкой» в КНДР превысило 1,2 миллиона человек
Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: KCNA / Reuters

В КНДР за воскресенье, 15 мая, выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным ЦТАК, восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались. Всего в стране заболели 1,2 миллиона человек, среди которых 648 тысяч выздоровели, а более 564 тысяч находятся на лечении.

Отмечается, что на данный момент число погибших составляет 50 человек, как минимум у одного из них анализ выявил штамм коронавируса омикрон BA.2, известный как стелс-омикрон.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для того, чтобы наладить поставки лекарств в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса. Политбюро Трудовой партии Кореи провело экстренное совещание в связи с ситуацией в стране. На нем северокорейский лидер отметил тот факт, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на распоряжение властей.

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. До этого власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС.

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Марина Совина
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