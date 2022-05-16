Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для поставок лекарств в аптеки

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для поставок медикаментов в аптеки

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для того, чтобы наладить поставки лекарств в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса. Об этом передает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политбюро Трудовой партии Кореи провело экстренное совещание в связи с ситуацией в стране. На нем северокорейский лидер отметил тот факт, что медикаменты не были поставлены в аптеки, несмотря на распоряжение властей. В связи с этим Ким Чен Ын приказал привлечь силы военно-медицинского направления Народной армии КНДР к немедленной стабилизации поставок лекарств в Пхеньян.

ЦТАК также передает о том, что за последние сутки от коронавируса в КНДР умерли восемь человек. Общее число скончавшихся в стране составляет 50 человек. При этом у одного из заболевших анализы выявили вариант штамма коронавируса омикрон BA.2, известный как стелс-омикрон.

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС. Также в Северной Корее сообщали о выявлении за день более 296 тысяч новых пациентов с «незнакомой лихорадкой». Пациенты имели высокую температуру. За сутки погибли 15 человек. За все время заболели более 820 тысяч.

