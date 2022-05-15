В КНДР отчитались о выявлении случаев «незнакомой лихорадки»

За сутки в КНДР зафиксировали более 296 тысяч случаев «незнакомой лихорадки»

Более 296 тысяч новых пациентов с «незнакомой лихорадкой» выявили в КНДР за сутки, пишет РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Пациенты имели высокую температуру. За сутки погибли 15 человек. За все время заболели более 820 тысяч. Среди них 496 тысяч пациентов выздоровели, а более 324 тысяч все еще проходят лечение. Общее число погибших 42 человека, отчитались медики.

Агентство пишет, что как минимум у одного из умерших выявили штамм коронавируса омикрон (BA.2, стелс-омикрон).

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Из-за этого в государстве объявили максимальное ЧС.

Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения COVID-19 Северная Корея столкнулась с «крупнейшем потрясением» в истории КНДР. Он назвал болезнь «великим потрясением с момента основания республики».