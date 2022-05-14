Ким Чен Ын заявил о «крупнейшем потрясении» в истории Северной Кореи

Ким Чен Ын заявил, что из-за COVID-19 КНДР столкнулась с крупнейшем потрясением в истории

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что из-за распространения коронавирусной инфекции страна столкнулась с «крупнейшем потрясением» в истории КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По его словам, распространение COVID-19 в стране является «великим потрясением с момента основания республики».

12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оперативно рассмотреть обращение КНДР за помощью в борьбе с COVID-19, если оно поступит.