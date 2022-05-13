Кремль выразил готовность помочь КНДР в борьбе с COVID-19
Россия готова оперативно рассмотреть обращение КНДР за помощью в борьбе с COVID-19, если оно поступит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что Северной Корее хорошо известно о наличии у России различных прививок от коронавируса, а также о богатом опыте борьбы с COVID-19.
«Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться», — добавил представитель Кремля.
Песков уточнил, что на данный момент ему неизвестно о подобных обращениях со стороны КНДР.
12 мая в Северной Корее впервые обнаружили случай заражения коронавирусом. Ранее власти страны заявляли, что в стране нет пандемии. В связи с выявлением заболевания в стране объявили режим ЧС.