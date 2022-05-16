Посол Ирана назвал военное сотрудничество частью отношений с Россией

Посол Джалали заявил, что военное сотрудничество является частью отношений Ирана и России

Посол Ирана в России Казем Джалали назвал военное сотрудничество частью отношений между странами. Об этом он заявил в ходе интервью РИА Новости.

По словам Джалали, отношения Москвы и Тегерана охватывают все сферы политики и экономики, а также другие области. «Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники», — уточнил он.

В апреле председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов рассказал, что Иран готов нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию. По его заверению, Исламская Республика является производителем достаточно качественной одежды и обуви и способна заменить некоторые иностранные бренды средней ценовой категории, ушедшие из страны.