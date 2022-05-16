Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол Ирана назвал военное сотрудничество частью отношений с Россией

Посол Джалали заявил, что военное сотрудничество является частью отношений Ирана и России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посол Ирана в России Казем Джалали назвал военное сотрудничество частью отношений между странами. Об этом он заявил в ходе интервью РИА Новости.

По словам Джалали, отношения Москвы и Тегерана охватывают все сферы политики и экономики, а также другие области. «Военное и оборонное сотрудничество, также являющееся частью отношений, не ограничивается исключительно закупкой соответствующей техники», — уточнил он.

В апреле председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов рассказал, что Иран готов нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию. По его заверению, Исламская Республика является производителем достаточно качественной одежды и обуви и способна заменить некоторые иностранные бренды средней ценовой категории, ушедшие из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Польше призвали демилитаризовать и переименовать Калининград
В ФРГ приготовились отказаться от нефти из России вне зависимости от санкций ЕС
Россияне вспомнили любимое детское лакомство в СССР
Вернувшийся в эфир после паузы ведущий насмешил зрителей одной фразой
Отдохнувшая в Геленджике россиянка описала курорт словами «даже дороже Туниса»
Куклы Барби с лицом Елизаветы II раскупили за три секунды
Стоматологи перечислили провоцирующие развитие кариеса продукты
Посол Ирана назвал военное сотрудничество частью отношений с Россией
В КНДР за сутки выявили 392 тысячи случаев «незнакомой лихорадки»
России посоветовали изменить военную доктрину из-за Финляндии и Швеции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.