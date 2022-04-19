Иран захотел нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию

Иранские производители одежды и обуви захотели заменить иностранные бренды в России

Иран готов нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию. Об этом РИА Новости заявил председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

По его заверению, Исламская Республика является производителем достаточно качественной одежды и обуви и способна заменить некоторые иностранные бренды средней ценовой категории, ушедшие из страны. «Хочу подчеркнуть, что импорт в Россию данных позиций в "скромных объемах" осуществлялся и до 2022 года», — отметил он.

Ранее в марте менеджер по маркетплейсам Зоя Геворкян раскрыла способ заменить западный массмаркет в России путем сотрудничества со странами Азии. Так, Геворкян отметила, что в отечественном производстве используются зарубежные ткани, а на самих фабриках нет достаточного количества станков. По этой причине на данном этапе, чтобы закрыть спрос потребителей, продавцам предлагается обратить внимание на поставки одежды из Турции, Китая, Киргизии и Узбекистана, которые не ввели санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

До этого дизайнер Джемал Махмудов рассказал о готовности отечественных брендов заместить продукцию зарубежных компаний после их ухода с российского рынка. Махмудов считает, что на этот процесс понадобится некоторое время, поскольку западные марки еще не до конца освободили отечественную нишу. При этом он отметил, что сложившая ситуация должна мотивировать инвесторов обратить внимание на российских изготовителей.