Выявлен срок нахождения SARS-CoV-2 на купюрах

PLOS ONE: SARS-CoV-2 теряет жизнеспособность на бумажных деньгах уже через 30 минут

Команда американских ученых из Университета Бригама Янга выявила срок нахождения SARS-CoV-2 на купюрах. Оказалось, что вирус почти сразу после попадания на деньги из бумаги теряет жизнеспособность. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Специалисты университета собрали некоторое количество однодолларовых банкнот, а также различных монет и пластиковых карт, затем на деньги подсадили возбудитель коронавирусной инфекции (один миллион жизнеспособных частиц). Тестирование на РНК вируса происходило спустя 30 минут, четыре часа, сутки и 48 часов.

В ходе работы выяснилось, что SARS-CoV-2 практически не оставляет следов на бумажных деньгах уже спустя полчаса (патогенность снижается на 99,9993 процента), а спустя 24 и 48 часов уже полностью погибает. При этом на пластиковых картах через 30 минут наблюдалось снижение жизнеспособности вируса только на 90 процентов, а через четыре часа он достиг показателя в 99,6 процента и 99,96 к 24 часам, кроме того, живой вирус был обнаружен на денежных картах 48 часов спустя. Похожие результаты наблюдались и в случае с монетами — сначала наблюдалось снижение эффективности вируса, но даже спустя двое суток частицы SARS-CoV-2 все равно сохранялись.

Таким образом, замена бумажных денег безналичным расчетом не может использоваться в качестве меры профилактики COVID-19, заключили авторы исследования.