США и Тайвань создадут закрытую для России и Китая систему обмена данных

Семь стран АТЭС договорились обмениваться данными в обход России и Китая

США и Тайвань создадут коллективную систему обмена данными, включая персональную информацию, которая будет закрыта для России и Китая. Об этом сообщает Nikkei.

По данным японского издания, Япония, Канада, Южная Корея, Филиппины и Сингапур также примут участие в создании системы. Она призвана подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в которые входят Россия и Китай.

Предполагается, что в дальнейшем к участию в системе также будут приглашены не входящие в АТЭС страны, такие как Великобритания и Бразилия. В рамках новой системы планируется создать структуру передачи больших массивов данных, в том числе экономических, которая будет сопоставима по масштабам с соответствующими механизмами Европейского союза (ЕС).

Помимо этого, в Nikkei рассказали, что систему будут использовать для расширения сетей электронной торговли и внедрения региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что Вашингтон отказывается менять свою политику в отношении Тайваня и не поддерживает его независимость, придерживаясь политики единого Китая. «Хотел бы подчеркнуть: мы не поддерживаем независимость Тайваня и сохраняем приверженность политике единого Китая», — заявил он.

