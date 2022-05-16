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Блогерша показала способы выглядеть стройнее с помощью одежды

The Sun: TikTok-блогерша посоветовала носить остроносую обувь, чтобы визуально стать выше

Кадр: @anaskid / TikTok

Канадская блогерша показала легкие и доступные способы выглядеть стройнее с помощью одежды. На ролик, появившийся на ее странице в TikTok, обратили внимание в The Sun.

В первую очередь стилистка Анастасия посоветовала носить монохромные образы, чтобы визуально стать выше. Кроме того, по словам эксперта, для достижения данного эффекта можно использовать остроносую обувь, в частности, босоножки, балетки и лодочки на каблуке. В то же время женщина порекомендовала отказаться от обуви с круглым мысом.

Помимо этого, автор видео обратила внимание на то, что следует заправлять рубашки, футболки и топы в джинсы и брюки. Героиня материала уточнила, что указанный метод поможет удлинить ноги. Так, на размещенных кадрах она продемонстрировала зрителям разницу между ее внешним видом при соблюдении всех советов, а также при отказе от упомянутых правил.

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Известно, что блогерше удалось прославиться с помощью подобных обучающих роликов. На данный момент на ее аккаунт подписано почти 60 тысяч человек, а ролики набрали десятки тысяч просмотров и лайков.

В апреле модный эксперт Клемми Филдсенд перечислила главные ошибки, которые допускают женщины при выборе легинсов для фитнеса и на каждый день. Специалистка посоветовала обращать внимание на качество и плотность материала изделия, а также на нижнее белье, подбираемое под него. Чтобы проверить легинсы на прочность, следует натянуть их на руку и оценить, насколько прозрачна ткань.

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Майя Пономаренко
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