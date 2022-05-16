Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко призвал страны ОДКБ к скорейшему сплочению

Лукашенко заявил странам ОДКБ, что без скорейшего сплочения их завтра может и не быть

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к скорейшему сплочению. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, в условиях «жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада» Россия и Белоруссия шельмуются и исключаются из международных организаций с молчаливого согласия партнеров.

«Без скорейшего сплочения наших стран, укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что страны ОДКБ «частично помогают Западу». «Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко обвинил страны Запада в желании максимально продлить военный конфликт на территории Украины, поставляя в страну оружие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о договоренности с ВСУ в районе «Азовстали»
Осужденному за терроризм канскому подростку суд отказался увеличить срок
Китай решил отменить тотальный локдаун в Шанхае из-за экономических проблем
Названы самые популярные направления круизов в России
Эстония призвала западных лидеров перестать звонить Путину
Российский врач назвал неочевидную причину ожирения
В России ответили на слухи об отправке боевой техники к финской границе
Раскрыта новая схема мошенничества с покупкой валюты россиянами
Чимаев обратился к Усману
Ксения Собчак предсказала новый обувной тренд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.