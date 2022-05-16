Лукашенко призвал страны ОДКБ к скорейшему сплочению

Лукашенко заявил странам ОДКБ, что без скорейшего сплочения их завтра может и не быть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к скорейшему сплочению. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, в условиях «жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада» Россия и Белоруссия шельмуются и исключаются из международных организаций с молчаливого согласия партнеров.

«Без скорейшего сплочения наших стран, укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что страны ОДКБ «частично помогают Западу». «Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций», — заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко обвинил страны Запада в желании максимально продлить военный конфликт на территории Украины, поставляя в страну оружие.