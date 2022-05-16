Россияне массово заинтересовались недвижимостью в ОАЭ

Emirates.Estate: российский спрос на недвижимость в ОАЭ повысился на 323,24 процента

В апреле 2022 года российский спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) повысился на 323,24 процента в сравнении с показателем четвертого месяца 2021-го. О том, что россияне массово заинтересовались объектами в этой стране, говорится в материалах портала Emirates.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

В сравнении с апрелем 2020 года российский спрос на недвижимость в ОАЭ повысился на 629,77 процента. За четыре месяца 2022 года показатель увеличился на 231,71 процента относительно аналогичного периода 2021-го и в 4,5 раза в сравнении с периодом с января по апрель 2020-го.

Аналитики также заметили и снижение спроса со стороны россиян — в апреле 2022 года показатель уменьшился на 22,4 процента относительно марта текущего года. Снижение признали самым резким в помесячной динамике с февраля 2019 года, когда динамика достигла 28,7 процента.

Ранее специалисты Emirates.Estate раскрыли требования для получения ипотеки на приобретение жилья в Дубае. Если у клиента нет резидентского статуса, опции будут ограничены достаточно скромным списком банков, которые готовы работать с иностранцами-нерезидентами.