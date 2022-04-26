Россиянам раскрыли простой способ купить жилье в Дубае

Emirates.Estate: россияне могут оформить ипотеку в Дубае без резидентского статуса

Россияне имеют право покупать недвижимость в Дубае в ипотеку, при этом оформить такой кредит можно, даже если у покупателя нет статуса резидента страны. Этот относительно простой способ обзавестись квартирой на популярном курорте описали специалисты портала Emirates.Estate (материал есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эксперты портала раскрыли требования для получения ипотеки на приобретение жилья в Дубае: по их словам, если у клиента нет резидентского статуса, опции будут ограничены достаточно скромным списком банков, которые готовы работать с иностранцами-нерезидентами.

Ипотечный кредит, выдаваемый иностранцам, никогда не покрывает полную стоимость недвижимости, максимум — 80 процентов, то есть требуется первый взнос в размере от 20 процентов. Ипотека выдается непосредственно под покупку конкретного объекта, и банк всегда выступает участником сделки. Оригинал права собственности на жилье хранится в банке до полного погашения ипотеки.

Из документов нерезидентам-ипотечникам требуется предоставить лишь копию паспорта и выписку из банка за последние три месяца. Как отмечают в Emirates.Estate, немалую роль при получении ипотеки в Дубае будет играть уровень доходов заемщика.

«ОАЭ лучше приспособлены к привлечению наиболее богатых россиян, — констатируют специалисты. — Страна в целом дорогая, финансовые требования к ипотеке высокие, самая дешевая недвижимость редко стоит меньше приличной квартиры в Москве».

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак приобрела квартиру в Дубае общей площадью 120 «квадратов». Апартаменты расположены в одном из элитных жилых комплексов с видом на башню Бурдж-Халифа. В переводе на российские рубли недвижимость обошлась ей примерно в 61-62 миллиона.