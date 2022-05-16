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Срок доставки товаров в Россию из-за рубежа вырос вдвое

Срок доставки товаров в Россию из-за рубежа вырос до месяца и более

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Россияне в апреле в восемь раз увеличили количество онлайн-покупок товаров из Китая, Турции, Белоруссии и Казахстана (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), пишут «Известия» со ссылкой на Ozon Global.

При этом срок доставки товаров в Россию из-за рубежа вырос почти вдвое. Если раньше люди получали свои заказы через 14-20 дней, то теперь через месяц и более из-за ограничений в Китае. В в курьерской компании СДЭК отметили, что покупки россиян находятся в пути из США и Европы около полутора месяцев. Максимальный срок ожидания у Aliexpress — 82-89 дней.

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При этом количество заказов из США и Европы снизилось, потому что люди не могут оплатить свои покупки в иностранных интернет-магазинах картами российских банков. Российские сервисы по доставке предлагают услугу выкупа вещей, то есть иностранную продукцию в других странах покупают их граждане, а затем получают оплату товара и услуги от россиян, рассказал руководитель службы международной логистики и ВЭД компании СДЭК Андрей Побежимов.

Ранее сообщалось, что таможенные пункты московских аэропортов начали задерживать сроки доставки посылок в Россию на фоне ответной реакции Москвы на введенные в отношении нее западными странами санкции.

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Платон Щукин
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