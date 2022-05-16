В США два человека погибли при стрельбе на блошином рынке

В американском городе Хьюстон два человека погибли в результате стрельбы на блошином рынке

Два человека погибли в результате стрельбы на блошином рынке в США. Об этом сообщил шериф округа Харрис в Техасе Эд Гонзалес в своем Twitter.

По информации правоохранительных органов, причиной стрельбы стал конфликт между двумя группами людей, который перерос в насилие. Шериф рассказал, что два человека погибли на месте, трое были доставлены в больницу. Он также заявил, что пострадавшие, находящиеся в критическом состоянии, вероятно, являются участниками конфликта, из прохожих никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в американской Калифорнии произошла стрельба в церкви. По данным офиса шерифа округа Оранж, один человек был убит, четверо получили ранения. Полицейские также заявили, что в связи с происшествием был задержан один человек и конфисковано оружие, которое могло быть использовано для совершения преступления.

