Назван способ избавиться от набранных из-за стресса лишних килограммов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что стресс приводит к набору лишних килограммов

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что при стрессе человек склонен употреблять больше жирной и сладкой пищи, а это приводит к прибавлению веса. Об этом сообщает Sputnik.

Чтобы избавиться от набранных из-за стресса лишних килограммов, специалист советует ограничить потребление жирных и сладких продуктов. «Сначала надо выйти из тревожного состояния, найти что-то, что стабилизирует. Что касается питания, можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Добавить овощи, фрукты», — объяснил он.

Гинзбург считает, что не следует ставить перед собой сверхзадачи. Часто люди, тревожась, набирают вес и начинают тревожиться еще и по поводу веса, говоря, что вообще не будут ничего есть. Диетолог назвал такой способ похудения грубейшей ошибкой, потому что обычно за жестким самоограничением следует срыв и новый виток набора веса.

Гинзбург отметил, что существуют разные способы выйти из стресса. «Переедание — последнее, к чему стоит прибегать с целью успокоиться. Тревогу снимают, например, горячая ванна, душ, прогулка, нормализация сна. Можно использовать успокоительные травяные чаи с мятой, душицей, пустырником. Аромамасла, те же мята или хвоя, обладают приятным расслабляющим действием. Если тревога носит сценарный характер, скажем, на какую-то ситуацию всегда возникает, может быть, стоит пойти к психологу или психотерапевту», — заключил он.

Ранее диетолог Майкл Мосли назвал простые способы избавиться от жира на животе. Он рассказал, что отказ от сахара и сокращение потребляемых углеводов помогут быстро снизить вес.