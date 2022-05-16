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В Швеции выступили против членства страны в НАТО

Глава Левой партии Дадгостар заявила, что членство Швеции в НАТО грозит эскалацией

Фото: Alexander Farnsworth / picture alliance / Global Look Press

Глава Левой партии в Швеции Нуши Дадгостар выступила против членства страны в НАТО. На своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена); она написала, что такой шаг грозит эскалацией в регионе, передает РИА Новости.

«Напряжение растет, риск конфликта увеличивается. Это неправильный путь», — заявила Дадгостар. Она отметила, что, будучи членом НАТО, Швеция может быть втянута в конфликт на Украине. Кроме того, страна будет вынуждена участвовать под эгидой альянса в тех войнах, в которые Швеция предпочла бы не вмешиваться.

Кроме того, в НАТО Стокгольм может столкнуться с политическим давлением. А если на территории страны разместят ядерное оружие — риск чего, по мнению Дадгостар, высок — Россия начнет воспринимать Швецию как угрозу. Помимо этого, для вступления в альянс шведской стороне придется выполнить требования, предъявленные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидер партии «Зеленых» Мэрта Стеневи заявила, что члены парламента предпочли бы членству в НАТО независимость Швеции в военной сфере. По ее мнению, шведские власти должны показать, как они обеспечат неразмещение ядерного оружия на территории страны. Также им следует объяснить, как они будут противостоять странам-участницам альянса, если кто-то из них будет оказывать давление на Швецию.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде заявила о готовности страны решить разногласия с Турцией по поводу членства в НАТО. Она выразила уверенность, что Стокгольм и Анкара смогут решить этот вопрос.

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Марина Совина
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