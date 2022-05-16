ФСБ поймала на взятках за импорт товаров начальника отдела челябинской таможни

Силовики поймали на взятках начальника отдела челябинской таможни Гефеля

Силовики поймали на взятках за импорт из Казахстана начальника отдела по противодействию коррупции челябинской таможни. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает Telegram-канал 112.

По данным ресурса, речь идет о Владимире Гефеле. Он создал коррупционную схему по вымогательству денег у бизнесменов. За полученные суммы он содействовал в импорте крупных коммерческих партий товаров.

Отмечается, что в течение последних двух лет объем перевозок через участок российско-казахстанской границы увеличился, за год сотни тысяч фур пересекли ее. В понедельник, 16 мая, суд в Москве намерен избрать Гефелю меру пресечения.

Ранее сотрудники полиции и таможни при силовой поддержке СОБР перекрыли канал контрабанды наркотиков из США. Полицейские получили информацию о поставке запрещенных веществ из Соединенных Штатов в Московскую область под видом международных почтовых отправлений.