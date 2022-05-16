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ФСБ поймала на взятках за импорт товаров начальника отдела челябинской таможни

Силовики поймали на взятках начальника отдела челябинской таможни Гефеля

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Силовики поймали на взятках за импорт из Казахстана начальника отдела по противодействию коррупции челябинской таможни. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает Telegram-канал 112.

По данным ресурса, речь идет о Владимире Гефеле. Он создал коррупционную схему по вымогательству денег у бизнесменов. За полученные суммы он содействовал в импорте крупных коммерческих партий товаров.

Отмечается, что в течение последних двух лет объем перевозок через участок российско-казахстанской границы увеличился, за год сотни тысяч фур пересекли ее. В понедельник, 16 мая, суд в Москве намерен избрать Гефелю меру пресечения.

Ранее сотрудники полиции и таможни при силовой поддержке СОБР перекрыли канал контрабанды наркотиков из США. Полицейские получили информацию о поставке запрещенных веществ из Соединенных Штатов в Московскую область под видом международных почтовых отправлений.

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Леонид Микуляк
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