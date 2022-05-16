Блогерша покрыла тело шестимесячного сына татуировками и вызвала споры в сети

Daily Star: блогершу Шамекию Моррис обругали за тату на теле шестимесячного сына

Дизайнер из Флориды Шамекия Моррис покрыла тело своего шестимесячного сына временными татуировками и вызвала оживленные споры у пользователей сети. Ее историей заинтересовались журналисты Daily Star.

Блогерша решила приобщить к искусству тату своего ребенка, декорировав его живот, спину, ноги и руки переводными рисунками. Несмотря на то, что узоры не являются перманентными, модель обругали в сети, назвав «плохой матерью». «Это ранит мои чувства, потому что я не считаю себя плохой. Глупо определять будущее ребенка по 30-секундному видео в соцсетях», — признается Моррис.

Кроме того, женщина отметила, что первоначально члены ее семьи также выражали недовольство ее увлечением, однако позже изменили к этому отношение. «Когда мы гуляем, на сына все обращают внимание. Другим детям нравится, как он выглядит», — добавила она.

Мнения пользователей сети разделились: одни восхищались идеей девушки, другие критиковали ее поступок. «Креативно», «Моя младшая дочь тоже любит тату», «Вы должны быть в тюрьме», «Вы отбираете у ребенка детство», «Ты ужасная мать», — писали в комментариях.

Ранее в мае блогерша из США решила набить тату на шее в виде завязанной на бант нити. Девушка не проверила, имеет ли мастер соответствующую лицензию, и не насторожилась, когда специалист нарушила санитарные нормы. Результат не оправдал ожидания: юзерша осталась с неудачным рисунком и призналась, что ненавидит его.