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Таиланд захотел отменить большинство ковидных ограничений на въезд для россиян

Thai Pass в Таиланде захотели отменить для российских туристов уже с июня

Фото: Unsplash

Власти Таиланда захотели отменить большинство антикоронавирусных ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 июня. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Так, представитель тайского Центра управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) доктор Аписамай Шрирангсан заявил, что на ближайшем заседании CCSA 20 мая будут рассмотрены меры по смягчению ковидных мер, в том числе возможность полной отмены Thai Pass для иностранных туристов.

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Специалист напомнил, что с начала года правила въезда в Таиланд для иностранцев были значительно упрощены. В частности, с 1 мая отменено требование об обязательном ПЦР-тестировании по прилете для вакцинированных от COVID-19 туристов, а также снижена суммы обязательного медицинского страхования туристов с 20 до 10 тысяч долларов (с 1,2 миллиона до 637 тысяч рублей).

Ранее в мае эксперты туриндустрии назвали стоимость оздоровительного отдыха в Таиланде. Например, путевка в эксклюзивный комплекс The Naka Island a Luxury Collection обойдется в 121 тысячу рублей.

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Валентина Процкова
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