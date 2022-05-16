Россиянка проехалась в новом вагоне купе поезда и назвала его главные минусы

Автор «Яндекс.Дзена» пожаловалась на «новомодные» складные столики в новом вагоне купе

Российская туристка проехалась в новом вагоне купе поезда по маршруту Новокузнецк — Кисловодск и назвала его главные минусы. Впечатлениями от поездки девушка поделилась супругом, которые опубликовал ее отзыв в блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, путешественница рассказала, что размер купе в новых вагонах остался прежним, а вот интерьер изменился — появились «новомодные» складные столики. Россиянка пояснила, что подобная конструкция предназначена для того, чтобы пассажиры нижних полок могли раскладывать свои спальные места. Однако автор отзыва отметила, что нововведение оказалось не совсем удобным.

«Во-первых, чтобы эти самые спинки опустились в горизонтальное положение и получилась кровать, столик нужно было складывать. Куда при этом девать продукты, разложенные на столе, — непонятно, — пожаловалась туристка. — Во-вторых, спальное место располагалось настолько высоко, что сидеть за столиком было уже невозможно».

Еще одним недостатком девушка назвала отсутствие в купе карманов с сеточками, куда пассажиры раньше складывали личные вещи. Теперь на их месте небольшие сейфы, но все необходимое туда не помещается.

Также путешественница заявила, что несмотря на то, что в вагоне предусмотрен раздельный сбор мусора, проводница предупредила пассажиров, чтобы они не обращали внимание на таблички. «Можно было кидать "все во все". В общем, изначальная задумка хорошая, но исполнение, как всегда, никудышное», — отметила она.

Из плюсов путешественница выделила большее количество розеток в купе, душ в вагоне, хорошо работающие радиаторы и наличие холодильника у проводника для нужд пассажиров.

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