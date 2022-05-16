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Российский школьник надышался газом из зажигалки и умер

В Санкт-Петербурге 14-летий школьник надышался газом из зажигалки и умер

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге школьник надышался газом из зажигалки и умер. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости».

Погибшему подростку было 14 лет. Предварительно, россиянин надышался газом, потому что хотел получить удовольствие.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в доме отдыха в Подмосковье десять российских детей надышались пороховыми газами при запуске фейерверков. Пострадали несовершеннолетние в возрасте от 8 до 16 лет.

В Татарстане дети надышались парами хлора в бассейне. Шесть из них попали в больницу, девять взрослых и трое несовершеннолетних были отправлены лечиться амбулаторно.

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Анастасия Шейкина
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