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Центробанк сообщил о росте реального эффективного курса рубля

Центробанк сообщил о росте реального эффективного курса рубля на 34 процента

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

С начала года реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке Центробанка, вырос на 4,3 процента, причем такой показатель достигнут исключительно за счет апреля, по итогам которого рост составил 34 процента. Об этом со ссылкой на материалы регулятора сообщает ТАСС.

По отношению к доллару апрельское повышение составило 34,6 процента, по отношению к евро — 36,4 процента. Номинальный курс рубля к доллару, то есть то, что формируется на бирже, в апреле вырос на 33,3 процента, к евро — на 35,4 процента.

Реальный эффективный курс рассчитывают на базе курсов валют ключевых торговых партнеров страны с учетом их долей в общем внешнем торговом обороте. Предполагается, что он адекватнее оценивает состояние валюты отдельно взятой страны.

Ранее Bloomberg подсчитал, что в 2022 году российский рубль показал наибольший рост к доллару по сравнению с главными мировыми валютами. Его курс вырос на 11 процентов.

Причиной такой динамики стали ограничения со стороны Центробанка, санкционная политика западных стран и требования правительства по продаже экспортерами валютной выручки. На фоне сохраняющегося объема экспорта сырья, в основном нефти и газа, и резкого снижения импорта у доллара, необходимость в иностранной валюте упала до минимальных значений.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отметил, что по факту рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, и смысл текущих значений курса отличается от привычных в экономическом плане. В частности, укрепление рубля окажет незначительное влияние на цены в магазинах, поскольку главной проблемой остается не стоимость импорта, а невозможность поставки товара.

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Платон Щукин
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