В России упростят ввоз компьютеров и смартфонов

Премьер Мишустин пообещал упростить ввоз в Россию компьютеров, смартфонов и планшетов

Ввоз компьютеров, смартфонов и планшетов в Россию будет упрощен. Такое обещание дал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями, его слова приводит РИА Новости.

«Существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства», — заявил Мишустин, добавив, что к данной категории относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки и смартфоны.

Глава кабинета министров высказал мнение, что данная мера обеспечит потребности внутреннего рынка, а также исключит сбои и остановки производств. Он добавил, что правительство временно наделит отраслевые ассоциации «полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации». В дальнейшем изготовителям предлагается подавать заявления в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.

В конце апреля власти России разрешили ввоз продукции Apple, Samsung и других брендов, ушедших из страны, без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в него вошли около 200 наименований брендов, которые покинули Россию на фоне западных санкций.