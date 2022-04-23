Минпромторг разрешил ввоз товаров Apple и Samsung без разрешения компаний

«Известия»: Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта

Власти России разрешили ввоз продукции Apple, Samsung и других брендов, ушедших из страны, без их разрешения. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в него вошли около 200 наименований брендов, которые покинули Россию на фоне западных санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Что разрешат продавать?

По данным издания, ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов. К ним отнесена готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, а также телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия.

В частности, Минпромторг разрешил параллельный импорт телефонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.

Легализация параллельного импорта потребительских товаров не должна ухудшить положение производств, работающих в России, а также производителей, поставляющих свои товары по механизмам прямого импорта Антон Гуськов представитель транспортной ассоциации РАТЭК

В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие, а также комплектующие к ним, автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens. Вместе с тем в перечень не включены ювелирные изделия и мебель.

Цель механизма

Постановление о легализации параллельного импорта подписано в России 30 марта. В правительстве подчеркнули, что в отношении товаров в рамках такой схемы будут осуществляться все необходимые таможенные и контрольные процедуры, а продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

Как уточнял премьер-министр Михаил Мишустин, цель — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, которые нельзя было продавать в России легально без согласия владельца.

Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя Михаил Мишустин премьер-министр России

Премьер-министр заметил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки продукции даже вопреки «недружественным действиям иностранных политиков». При этом параллельный импорт не предполагает легализацию контрафакта, он рассчитан на ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам поставок.

Провал санкций из-за «серого» импорта

Ранее в апреле британское издание Telegraph предрекло провал антироссийским санкциям из-за разрешения Мишустиным параллельного, «серого» импорта. Об этом сообщил источник в экономической сфере.

Многие из этих брендов, которые заявляют, что не хотят продавать свои товары в России, вероятно, сами будут косвенно поддерживать параллельный импорт, чтобы продолжать продавать продукцию на этом рынке Telegraph британское издание

Отмечается, что санкции могут потерять смысл, так как россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты, а страны Запада лишатся рычагов давления на Москву. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации.