Антироссийским санкциям предрекли провал из-за «серого» импорта

Telegraph заявила о бессмысленности санкций Запада против России при параллельном импорте

Антироссийским санкциям со стороны иностранных брендов предрекли провал из-за разрешения параллельного, «серого» импорта. Об этом говорится в статье британского издания Telegraph.

Отмечается, что санкции могут потерять смысл, так как россияне получат доступ к различным товарам, несмотря на запреты. При этом сами бренды тоже могут извлечь выгоду из этой ситуации.

«Многие из этих брендов, которые заявляют, что не хотят продавать свои товары в России, вероятно, сами будут косвенно поддерживать параллельный импорт, чтобы продолжать продавать продукцию на этом рынке», — считает экономический консультант, чье имя не раскрывается в статье.

Юрист DLA Piper в России Майкл Маллой пояснил, что ранее импорт товаров осуществлялся лишь с согласия владельца бренда, однако ослабление права интеллектуальной собственности позволит снизить давление санкций. Он предположил, что товары будут ввозить в Россию через Белоруссию или Казахстан.

Эксперты консалтинговой компании EY подчеркнули, что параллельный импорт позволит продавать в России не контрафакт, а подлинную продукцию. Уточняется, что компании, производители или дистрибьюторы устанавливают различные цены для разных рынков. При параллельном импорте товары покупают в той стране, где цена ниже той, по которой их собираются продавать в другой стране.

Постановление о легализации параллельного импорта подписано 30 марта. Перечень конкретной продукции сформирует Минпромторг на основании предложений ведомств. В правительстве уверяют, что поставленные по такой схеме товары пройдут все необходимые таможенные и контрольные процедуры.