Туристический маршрут по местам династии Демидовых на Урале станет национальным

На Урале планируют включить «Демидовский маршрут» в реестр национальных в конце мая

На Урале планируют включить туристический маршрут по местам династии промышленников Демидовых в реестр национальных маршрутов России. Об этом пишет ТАСС.

Власти Свердловской области рассчитывают, что «Демидовский маршрут» станет национальным в конце мая - начале июня. По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмиры Тукановой, первая защита проекта перед Ростуризмом уже состоялась.

«На этой защите мы также получили несколько замечаний, после устранения которых "Демидовский маршрут" будет включен в реестр национальных маршрутов России», — добавила Туканова.

«Демидовский маршрут» — четырехдневный маршрут по местам, связанных с династией богатейших русских предпринимателей (горнозаводчиков и землевладельцев) Демидовых, выдвинувшихся при Петре I. Путь проходит по территории Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Черноисточинска, Висима и Верхних Таволог, в программу посещения вошли девять достопримечательностей региона.

Ранее в мае стало известно, что в России создадут новый федеральный турмаршрут «Патриотическое кольцо России», который объединит между собой города-герои и города воинской и трудовой славы. Отмечалось, что одним из первых пунктов станет Волгоград.