Востоку ФРГ предрекли «экзистенциальные последствия» из-за санкций против России

Spiegel: эмбарго на нефть из России грозит последствиями для экономики Восточной Германии

Возможное введение эмбарго на российскую нефть грозит последствиями для экономики Восточной Германии. Об этом пишет колумнист Сабина Реннефанц в своей колонке для Der Spiegel.

По ее словам, сейчас экономическое, социальное и политическое будущее восточной части страны решается в Шведте-на-Одере. Она объяснила, что из-за планов запретить поставки российской нефти на кон поставлено существование расположенного там нефтеперерабатывающего завода, который получает сырье исключительно из России по трубопроводу «Дружба». Колумнист подчеркивает, что данный завод может стать первой немецкой жертвой украинского кризиса.

Реннефанц рассказала, что, если раньше влияние событий на Украине на повседневную жизнь немцев было управляемым, то в Шведте ситуация совсем иная. Она добавила, что здесь украинский кризис может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тысяч человек. Девять из десяти автомобилей в Берлине работают на топливе с завода в Шведте, им также сообщается местный аэропорт, отметила колумнист.

Помимо этого, Реннефанц считает, что в целом на востоке Германии царит больший скептицизм по поводу курса властей в ситуации вокруг Украины. Так, большинство восточных немцев выступают против поставок оружия Киеву, подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Германия стала платить за российские товары в два раза больше, несмотря на санкции и сокращение объема торговли. По данным Федерального статистического ведомства, расходы на поставки товаров из России выросли на 77,7 процента и составили 4,4 миллиарда евро. Причиной этого стал рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ. В то же время, импортный объем сократился на 27,8 процента, а экспорт из Германии в Россию уменьшился на 58,7 процента — до 1 миллиарда евро.

