Россиянин упал на полутораметровую арматуру, проткнул себе шею и выжил

В Подмосковье парень упал на арматуру со второго этажа, проткнул шею и выжил

В Подмосковье молодой человек упал на стройплощадку со второго этажа, проткнул себе шею полутораметровой арматурой и после этого выжил. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Московскую областную больницу имени профессора Розанова поступил 20-летний парень, у которого из шеи торчал полутораметровый прут диаметром 16 миллиметров. Уточняется, что арматура не задела жизненно важных органов.

Кроме сквозного ранения шеи у россиянина обнаружили рваную рану левого плеча, а также поверхностные повреждения правой кисти.

«Инородное тело спилено и удалено, выполнена хирургическая обработка раны и дренирование раневого канала. Можно сказать, парень родился в рубашке», — объяснил заведующий отделением экстренной хирургии Артем Косов.

Парень проведет в больнице меньше недели под наблюдением врачей, на данный момент его состояние не вызывает опасений.

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