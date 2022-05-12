Двухлетней россиянке проломило голову скамейкой на стадионе

На стадионе в Первоуральске двухлетней девочке проломило голову отлетевшей скамейкой

На футбольном стадионе «Старт» в Первоуральске двухлетней девочке проломило голову скамейкой, отлетевшей из-за сильного ветра. Об этом сообщается в группе «Инцидент. Первоуральск» во «ВКонтакте».

У пострадавшей россиянки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму. Девочку доставили в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Медики провели ей операцию.

Представители стадиона подтвердили случившееся, однако отказались от комментариев, пишет портал E1.

В пресс-службе администрации Первоуральска пояснили, что по факту травмирования ребенка на футбольном стадионе правоохранители организовали проверку.

Ранее на Ямале в селе Антипаюта пятилетнюю девочку насмерть задавило качелями на новой детской площадке. Тогда отмечалось, что компания, которая устанавливала детскую площадку, не завершила ее монтаж и не закрепила качели. Они упали на пятилетнюю россиянку, когда она гуляла рядом с ними.