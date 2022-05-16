Звезда сериала «Настоящий детектив» открыл магазин по продаже марихуаны

Звезда сериала «Настоящий детектив» Харрельсон открыл магазин-аптеку по продаже марихуаны

Американский актер и сторонник легализации марихуаны Вуди Харрельсон открыл в Западном Голливуде, штат Калифорния, магазин-аптеку по реализации каннабиса. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Новое предприятие звезды сериала «Настоящий детектив» под названием The Woods стало одним из 16 залов для продажи и употребления марихуаны в городе. На церемонии открытия 13 мая присутствовали мэр Западного Голливуда Лорен Мейстер и глава городской торговой палаты Женевьев Моррилл. «Надеюсь, мы смогли добавить сюда больше красоты и больше хороших моментов», — заявил Харрельсон.

Известно, что он является одним из немногих голливудских игроков в сфере легального каннабиса. В Западном Голливуде строятся еще два потребительских зала, один из которых спонсируется рэпером Jay-Z, а другой — актрисой Патрисией Аркетт. В число звезд, открывших собственные бренды по продаже марихуаны, входят киноартист Сет Роген и рэпер Снуп Догг.

