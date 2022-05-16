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Названа главная ошибка после ожога борщевиком

Терапевт Федосеева: при ожоге борщевиком надо промыть пораженное место и протереть спиртом

Фото: S. Derder / Globallookpress.com

Врач-терапевт Татьяна Федосеева поделилась советами по первой помощи при контакте с ядовитыми растениями. В беседе с журналистами RT она назвала главную ошибку, которую совершают ее пациенты после ожога борщевиком.

По словам медика, в этом случае важно ограничить контакт пораженного места с солнечным светом, так как под воздействием ультрафиолета ядовитые вещества становятся активными. После контакта с борщевиком надо срочно промокнуть пострадавший участок кожи салфеткой, не растирая, затем промыть его проточной водой с мылом и обработать спиртом, а при необходимости принять антигистаминное средство. Мазать обожженный участок жирными кремами и мазями категорически запрещено, рассказала Федосеева.

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При отравлении дурманом, черной беленой, майским ландышем, волчеягодником или клещевиной терапевт рекомендовала незамедлительно вызвать скорую помощь и до приезда врачей промыть желудок физраствором, слабым раствором марганцовки или простой теплой водой. Также, если специалисты неотложной помощи одобрят, можно принять слабительные или энтеросорбенты. Если же отравившийся человек потерял сознание, важно проверить наличие сердцебиения и дыхания. «При их отсутствии незамедлительно начинайте реанимационные мероприятия — искусственное дыхание, массаж сердца», — заключила специалист.

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Наталья Обрядина
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