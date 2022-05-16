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Стоматолог перечислил опасные последствия нелеченого кариеса

Врач Андрей Жук: запущенный кариес может привести к инсульту или деменции

Фото: Tatiana Morozova / Globallookpress.com

Андрей Жуков, врач-стоматолог ортодонт, основатель клиники OrthoLike перечислил опасные последствия нелеченого кариеса. По его словам, запущенный кариес может привести к инсульту, деменции или другим опасным последствиям, передает издание «Доктор Питер».

Кариес и неправильная гигиена полости рта, по мнению стоматолога, может спровоцировать развитие инсульта. Появление налета и зубного камня может привести к воспалению десен, что, в свою очередь, повышает риск развития заболеваний сердца, инфарктов и инсультов, утверждает Жуков, ссылаясь на исследования американских кардиологов.

Врач заметил, что плохие зубы и неправильный прикус также могут привести к риску появления деменции. Это, объясняет он, происходит из-за нарушения нормального кровоснабжение в области головного мозга, что и увеличивает вероятность развития опасного заболевания.

По словам стоматолога, запущенный кариес может вызвать бессонницу, так как зубная боль будет мешать заснуть. Неправильный прикус тоже может сыграть в этом свою роль: он часто сопровождается проблемами с дыханием, возникает ощущение нехватки кислорода, мозг начинает реагировать определенным образом, появляется разбитость, усталость и бессонница.

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Неправильный прикус и неухоженные зубы могут также привести к развитию мигрени. Врач обращает внимание, что при деформации челюстного сустава происходит передавливание нервов и сосудов, в результате чего возникает ощущение дискомфорта и сильные боли.

Также эксперт напоминает, что плохие зубы могут стать причиной импотенции. Неправильная гигиена ротовой полости и нелеченый кариес плохо влияют на эрекцию и развивают неуверенность в себе.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили провоцирующие развитие кариеса продукты.

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Юлия Кальницкая
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