Стоматологи перечислили провоцирующие развитие кариеса продукты

Ортодонт Балакирева: после употребления сладкого следует полоскать рот

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева и врач-стоматолог высшей категории Олег Конников перечислили провоцирующие развитие кариеса продукты. Их слова приводит издание Ura.ru.

Так, по словам Конникова, людям с проблемными зубами не следует злоупотреблять целым рядом продуктов. «Сахар, соль, все продукты повышенной кислотности влияют на качество эмали зубов, если она повреждена. Излишнее употребление сладкого, соленого им не рекомендовано», — сказал стоматолог.

Балакирева указала на то, что кариес вызывают многие сладкие продукты — например, леденцы, — а также продукты, застревающие между зубов. После употребления такой пищи она рекомендует полоскать рот. «Мы всегда советуем придерживаться правила: поел — прополощи рот, чтобы убрать то, что остается на стенках эмали. Любите есть сладкое — ешьте, но надо прополоскать рот», — объяснила эксперт.

Балакирева рассказала, что для полоскания можно пользоваться ирригаторами или простой водой.

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