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Назван временно исполняющий обязанности мэра Ярославля

Заммэра Ярославля Мотовилов временно возглавит город после отставки Волкова
Илья Мотовилов

Илья Мотовилов. Фото: пресс-служба мэрии Ярославля

Заммэра Ярославля по вопросам социально-экономического развития Илья Мотовилов временно будет возглавлять город после отставки Владимира Волкова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, пишет РИА Новости.

«Исполнять обязанности мэра Ярославля будет Мотовилов Илья Владимирович», — подчеркнули в мэрии.

Уточняется, что Мотовилов начал свою трудовую деятельность в 1996 году в администрации Перми. После окончания университета в период с 1999 по 2008 год Мотовилов работал на руководящих должностях на различных предприятиях города. Кроме того, он имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Ранее стало известно, что мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост, который он занимал с 2018 года. Бывший градоначальник признал, что в его работе были ошибки, но отметил, что жил «интересами Ярославля» и гордится тем, что работал «на благо этого прекрасного города».

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Юлия Ямпольская
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