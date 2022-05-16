Мэр крупного российского города покинул свой пост
Мэр Ярославля Владимир Волков покинул пост в связи с переходом на новое место работы
Мэр Ярославля Владимир Волков покинул свой пост. Об этом он объявил в своем Telegram-канале.
По данным местных СМИ, после ухода с этой должности его ждет крупный пост в Подмосковье.
Сам Волков не сообщает о новом месте работы.
«Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы», — сообщил подписчикам Волков.
Бывший градоначальник признал, что в его работе были ошибки, но отметил, что жил «интересами Ярославля» и гордится тем, что работал «на благо этого прекрасного города».
Волков занимал пост главы этого российского города с 2018 года.
Ранее сообщалось, что сразу пять российских губернаторов покинули свои посты.