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Бездомный вспомнил про старый банковский счет и обрел крышу над головой

В Великобритании бездомный вспомнил про открытый матерью банковский счет и обрел дом

Фото: Brandon Marbaix

Житель Великобритании был бездомным, пока не вспомнил о старом банковском счете, который ему в детстве открыла мать. Его историю публикует Daily Mirror.

Брэндон Марбэкс рассказал, что ему было 22 года, когда обнаружил, что у него есть счет с небольшой суммой денег. На тот момент у британца не было ни сбережений, ни крыши над головой. Оказалось, что мать мужчины ежемесячно переводила на его счет по 10 фунтов стерлингов с момента, когда ему исполнилось 10 лет. В итоге в банке на имя Марбэкса скопилась сумма в 300 фунтов стерлингов.

Мужчина потратил четыре месяца на то, чтобы получить деньги, а когда они оказались у него на руках — внес залог за аренду квартиры и наконец-то обрел крышу над головой. Поскольку британец был бездомным, хотя у него, как выяснилось, были деньги, он посоветовал всем проверить, нет ли и у них открытых счетов, о которых они не знают. «Вы можете найти забытое пособие или сбережения ваших прабабушек и прадедушек — вы ничего не потеряете от проверки, а получить можете очень много», — отметил Марбэкс.

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По данным компании Gretel, которая занимается восстановлением доступа к утерянным банковским счетам, около 19,6 миллиона человек в Великобритании не имеют возможности воспользоваться своими деньгами. Более того, около 44 процентов взрослых жителей Великобритании считают, что у них может быть потерянный или невостребованный счет. По информации на сайте компании, только в Великобритании около 20 миллионов счетов клиентов общей стоимостью более 50 миллиардов фунтов стерлингов были потеряны или забыты их законными владельцами.

Ранее сообщалось, что женщина встретила бездомного у супермаркета, влюбилась в него и вскоре вышла за него замуж и родила двоих детей. Спустя время мужчина сделал предложение возлюбленной, и за два года отнош

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Евгения Черкасова
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