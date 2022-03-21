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Женщина влюбилась в бездомного у супермаркета и вышла за него замуж

Женщина родила двоих детей от бездомного, которого она встретила у супермаркета

Кадр: jasminegrogan1 / TikTok

Женщина встретила бездомного у супермаркета, влюбилась в него и вскоре вышла за него замуж и родила двоих детей. Об этом сообщает Daily Star.

Жасмин Гроган рассказала, что однажды пошла за продуктами и увидела у магазина бездомного мужчину по имени Маколи Мерчи. Она захотела помочь ему и предложила деньги, но тот отказался. «Я зашла внутрь и продолжила делать покупки, не переставая думать о нем. Потом я вышла на улицу и спросила, могу ли я ему помочь, но он отказался. Он спросил, не хочу ли я, чтобы он помог мне положить покупки в такси, и я согласилась», — вспомнила Гроган.

В знак благодарности женщина принесла Мерчи еды, сняла номер в отеле и купила простой мобильный телефон. В тот день новые знакомые много переписывались и на следующий день пошли вместе обедать. После ресторана Гроган пригласила Мерчи к себе домой, чтобы тот примерил вещи, которые она ему купила.

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В итоге мужчина остался у Гроган на несколько лет. «Мы мгновенно влюбились друг в друга. Я знала, что он тот, кто мне нужен. Он был таким милым», — призналась женщина. Спустя время Мерчи сделал предложение возлюбленной, и за два года отношений у пары родились двое детей.

Ранее сообщалось, что пара из Сан-Диего штата Калифорния потратила 100 тысяч долларов (десять миллионов рублей) на бракоразводный процесс, но позже решила дать отношениям второй шанс и поженилась снова. Влюбленные извинились друг перед другом и начали все сначала.

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Евгения Черкасова
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