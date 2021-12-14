Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пара потратила семь миллионов рублей на развод и решила пожениться снова

Супруги потратили $100 тыс. на бракоразводный процесс и решили дать отношениям второй шанс

Кадр: @brittanyjade___ / TikTok

Пара из Сан-Диего штата Калифорния потратила 100 тысяч долларов (около семи миллионов рублей) на бракоразводный процесс, но позже решила дать отношениям второй шанс и поженилась снова. Об этом сообщает Daily Mirror.

32-летние Бриттани и Вайланд Сабо познакомились в подростковом возрасте в реабилитационном центре для страдающих алкогольной зависимостью. Американцы влюбились друг в друга и в 2011 году поженились.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января

Отношения супругов развивались, и вскоре они стали родителями троих детей. Однако, как призналась Бриттани, именно после рождения детей брак начал трещать по швам, и пара снова начала выпивать. «Это было не только из-за алкоголя. Было много других разрушительных моделей поведения. Мы были очень зависимы друг от друга, и в этом не было ничего хорошего», — отметила женщина. В 2019 году Сабо подали на развод и начали дорогостоящий процесс раздела имущества.

Расставшись с мужем, Бриттани продолжила много выпивать, и впоследствии возникли проблемы с ее психическим здоровьем. В итоге женщина лишилась права опеки над детьми. Поскольку американка не хотела терять детей, она на время переехала к родителям, бросила пить и начала посещать психиатра. Вайланд поддерживал бывшую жену — они все больше времени проводили вместе и в какой-то момент решили возобновить отношения, чтобы построить семью еще раз.

«Мы оба искреннее извинились друг перед другом. Мы поняли, как сильно обижали друг друга», — сказала Бриттани. Теперь она стала знаменитостью в TikTok и рассказывает подписчикам о трезвости и счастливой семейной жизни. Они до сих пор выплачивают долги за услуги адвокатов в бракоразводном процессе.

Ранее сообщалось, что в английском городе Алфретон, графство Дербишир, лесбиянка изменила жене, ушла от нее к другой, совершила транспереход, а через несколько лет вернулась и снова сделала предложение. Пара поженилась во второй раз.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Троих российских заключенных оштрафовали за татуировки со свастикой
Лукашенко заговорил о падеже скота
У безработной москвички в баре украли шубу за несколько миллионов рублей
Легендарный инвестор дал совет желающим заработать россиянам
Афганистан запретил использовать иностранную валюту
В Москве изменится стоимость парковок
Танец полуголого россиянина на набережной в Сочи изумил пользователей в сети
Охотовед предупредил об опасности медведей в Ленинградской области
Вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк на 10 миллионов рублей
В Афганистане прогремели три взрыва
Раскрыта причина разного расположения пуговиц на мужской и женской одежде
Назван преемник доллара
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter