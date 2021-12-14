Пара потратила семь миллионов рублей на развод и решила пожениться снова

Пара из Сан-Диего штата Калифорния потратила 100 тысяч долларов (около семи миллионов рублей) на бракоразводный процесс, но позже решила дать отношениям второй шанс и поженилась снова. Об этом сообщает Daily Mirror.

32-летние Бриттани и Вайланд Сабо познакомились в подростковом возрасте в реабилитационном центре для страдающих алкогольной зависимостью. Американцы влюбились друг в друга и в 2011 году поженились.

Отношения супругов развивались, и вскоре они стали родителями троих детей. Однако, как призналась Бриттани, именно после рождения детей брак начал трещать по швам, и пара снова начала выпивать. «Это было не только из-за алкоголя. Было много других разрушительных моделей поведения. Мы были очень зависимы друг от друга, и в этом не было ничего хорошего», — отметила женщина. В 2019 году Сабо подали на развод и начали дорогостоящий процесс раздела имущества.

Расставшись с мужем, Бриттани продолжила много выпивать, и впоследствии возникли проблемы с ее психическим здоровьем. В итоге женщина лишилась права опеки над детьми. Поскольку американка не хотела терять детей, она на время переехала к родителям, бросила пить и начала посещать психиатра. Вайланд поддерживал бывшую жену — они все больше времени проводили вместе и в какой-то момент решили возобновить отношения, чтобы построить семью еще раз.

«Мы оба искреннее извинились друг перед другом. Мы поняли, как сильно обижали друг друга», — сказала Бриттани. Теперь она стала знаменитостью в TikTok и рассказывает подписчикам о трезвости и счастливой семейной жизни. Они до сих пор выплачивают долги за услуги адвокатов в бракоразводном процессе.

Ранее сообщалось, что в английском городе Алфретон, графство Дербишир, лесбиянка изменила жене, ушла от нее к другой, совершила транспереход, а через несколько лет вернулась и снова сделала предложение. Пара поженилась во второй раз.